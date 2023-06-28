Быстрый перекус: улитки из слоеного теста с ветчиной и сыром

На приготовление такого перекуса уйдет не более 40 минут.
Закуска в виде улиточек с ветчиной и сыром – отличный вариант перекуса, который модно взять на природу, работу, перекусить по дороге. Готовится она очень быстро, поэтому такой рецепт, которым поделились в кулинарном блоге «Рецепты каждый день», выручит, когда совершенно нет времени.
Улитки с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- слоеное тесто (бездрожжевое) – 1 пачка;
- сыр твердый –100 гр;
- ветчина – 100 гр;
- мука – для раскатки;
- яйцо – 1 шт;
- масло сливочное – для смазывания формы.
Способ приготовления:
Нарезать ветчину мелкими кусочками. Сыр натереть на крупной терке.
Тесто раскатать, выложить по нему равномерно ветчину и сыр, свернуть рулетом и закрепить концы. Разрезать рулет на одинаковые по размеру кусочки.
Форму застелить пергаментной бумагой или фольгой, смазать сливочным маслом. Выложить рулеты в форму.
Обильно смазать рулетики яйцом. Отправить в духовку, предварительно разогретую до 180-200 градусов. Выпекать до появления золотистой корочки приблизительно 20-25 минут.
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