Рецепты Быстрый рецепт для ленивых: как приготовить мороженое из банана По Admin - 12 июля, 2023 0 36 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Домашнее мороженое с бананом – это не только вкусно, но и очень питательно. Его можно смаковать даже детям. Банан и молоко – всего два ингредиента, необходимых для приготовления мороженого. По такому рецепту его сделает даже малыш. Интересно Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины Рецепт мороженого с бананом Время: 15 минут + 3 часа в морозилке Порций: 3 Невероятное наслаждение / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 3 банана; – 50 миллилитров охлажденного растительного молока; – гранола по желанию; – фруктовый соус по желанию. Приготовление: Очистите бананы от кожуры, нарежьте ломтиками, выложите на тарелку, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в морозилку минимум на 3 часа. Поместите замороженные бананы в емкость блендера, добавьте охлажденное молоко и перемешайте до однородности. Сначала бананы будут жесткими и их будет трудно размять, но со временем они размягчаются и образуется эластичная масса. Разлейте по мискам и подавайте по желанию с гранулой или фруктовым соусом. Приготовьте этот невероятный пляцок и ваши родные будут в шоке. На Перекоп.инфо можно прочитать про:В торт или кофе: как приготовить домашнюю карамельВсего два ингредиента: как сделать домашний вишнякТри летних напитка, утоляющих жажду – рецепты на любой вкусНастоящий летний напиток – рецепт мохито с клубникойСладкий хачапури с клубникой – все будут удивлены