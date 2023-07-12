Быстрый рецепт для ленивых: как приготовить мороженое из банана

Домашнее мороженое с бананом – это не только вкусно, но и очень питательно. Его можно смаковать даже детям.

Банан и молоко – всего два ингредиента, необходимых для приготовления мороженого. По такому рецепту его сделает даже малыш.

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Рецепт мороженого с бананом

Время : 15 минут + 3 часа в морозилке

: 15 минут + 3 часа в морозилке Порций: 3

Невероятное наслаждение / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 3 банана;

– 50 миллилитров охлажденного растительного молока;

– гранола по желанию;

– фруктовый соус по желанию.

Приготовление:

Очистите бананы от кожуры, нарежьте ломтиками, выложите на тарелку, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в морозилку минимум на 3 часа.

Поместите замороженные бананы в емкость блендера, добавьте охлажденное молоко и перемешайте до однородности.

Сначала бананы будут жесткими и их будет трудно размять, но со временем они размягчаются и образуется эластичная масса.

Разлейте по мискам и подавайте по желанию с гранулой или фруктовым соусом.

Приготовьте этот невероятный пляцок и ваши родные будут в шоке.