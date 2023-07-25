Быстрый торт со сметанным кремом. Рецепт за 15 минут: без выпечки и без духовки

Торты сейчас поражают своей креативностью, различными нестандартными начинками и кремами. Бисквиты для тортов готовятся из дорогих и весьма необычных продуктов. Часто для свадебных тортов используется бельгийский шоколад, настоящая ваниль и прочие натуральные ингредиенты.

Но, готовить подобные торты могут лишь кондитеры. Для обычного человека сделать красивый профессиональный торт с дорогими продуктами сложно, почти невозможно. Поэтому стоит узнать рецепты простых тортов, которые можно готовить каждый день.

Ингредиенты для молочного торта:

Яйца — 2 шт.;

Кукурузный крахмал — 50 г;

Соль — щепотка;

Сахар — 120 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Сметана 20% — 400 г;

Сливочное масло — 130 г;

Печенье — 300 г;

Молоко — 2 ст. л.

Приготовление молочного торта:

В кастрюлю разбиваем яйца, высыпаем кукурузный крахмал и соль, взбиваем до однородности. Добавляем к яичной смеси сахарный песок и сметану, продолжаем взбивать.

На медленном огне варим сметанную массу до загустения. После загустения варим крем 30 секунд, снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры.

Печенье измельчаем в блендере или скалкой до состояния мелкой крошки. Растапливаем 50 грамм сливочного масла, добавляем вместе с молоком в крошку, перемешиваем. Крошка должна собираться в руке в комок, при этом легко рассыпаться.

Кондитерское кольцо и плоскую тарелку смазываем растительным маслом. ½ часть крошки выкладываем на дно, утрамбовываем и формируем небольшие бортики.

В крем выкладываем сливочное масло и ванильный сахар, взбиваем миксером до полного соединения с кремом. Перекладываем крем в форму из крошки, выравниваем по поверхности.

Посыпаем верхушку крема оставшейся частью крошки, слегка утрамбовываем.

Накрываем торт пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 6-8 часов.

В итоге мы имеем вкусный торт, который на 90% состоит из заварного крема. Подавать торт рекомендуется с ягодами клубники, земляники и черники.