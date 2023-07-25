Быстрый торт со сметанным кремом. Рецепт за 15 минут: без выпечки и без духовки

Торты сейчас поражают своей креативностью, различными нестандартными начинками и кремами. Бисквиты для тортов готовятся из дорогих и весьма необычных продуктов. Часто для свадебных тортов используется бельгийский шоколад, настоящая ваниль и прочие натуральные ингредиенты.
Но, готовить подобные торты могут лишь кондитеры. Для обычного человека сделать красивый профессиональный торт с дорогими продуктами сложно, почти невозможно. Поэтому стоит узнать рецепты простых тортов, которые можно готовить каждый день.
Ингредиенты для молочного торта:
- Яйца — 2 шт.;
- Кукурузный крахмал — 50 г;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 120 г;
- Ванильный сахар — 10 г;
- Сметана 20% — 400 г;
- Сливочное масло — 130 г;
- Печенье — 300 г;
- Молоко — 2 ст. л.
Приготовление молочного торта:
В кастрюлю разбиваем яйца, высыпаем кукурузный крахмал и соль, взбиваем до однородности. Добавляем к яичной смеси сахарный песок и сметану, продолжаем взбивать.
На медленном огне варим сметанную массу до загустения. После загустения варим крем 30 секунд, снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры.
Печенье измельчаем в блендере или скалкой до состояния мелкой крошки. Растапливаем 50 грамм сливочного масла, добавляем вместе с молоком в крошку, перемешиваем. Крошка должна собираться в руке в комок, при этом легко рассыпаться.
Кондитерское кольцо и плоскую тарелку смазываем растительным маслом. ½ часть крошки выкладываем на дно, утрамбовываем и формируем небольшие бортики.
В крем выкладываем сливочное масло и ванильный сахар, взбиваем миксером до полного соединения с кремом. Перекладываем крем в форму из крошки, выравниваем по поверхности.
Посыпаем верхушку крема оставшейся частью крошки, слегка утрамбовываем.
Накрываем торт пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 6-8 часов.
В итоге мы имеем вкусный торт, который на 90% состоит из заварного крема. Подавать торт рекомендуется с ягодами клубники, земляники и черники.