«Быть жадным уже невыгодно». В Крыму всерьез взялись за отельеров-нелегалов

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 19. АиФ-Крым №19 12/05/2021

Наверняка лето-2021 войдёт в историю Крыма как время пика туристической загрузки. Из-за закрытия Турции и других популярных недорогих курортов многие российские туристы решили отдохнуть на полуострове. Отели и пансионаты отреагировали привычно: подняли цены. Хозяева гостевых домов и квартир, сдающие их нелегально, тоже рассчитывают хорошо заработать. Как с этим собираются бороться надзорные органы и воможно ли это на самом деле, разбирался «АиФ-Крым».

Не спрятаться, не скрыться?

Рост цен на услуги отелей, гостиниц, санаториев и прочих мест размещения приезжих обоснован не везде. «Уже видно, что где-то он, скажем так, неадекватный, — отметил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачёв. — Мы с началом сезона значительно увеличим количество работников, осуществляющих оперативную деятельность. И это посыл в сторону крупных отельеров. Большая часть из которых, конечно, проводит деньги «в белую», но и среди них встречаются те, что пытаются увести наличный оборот из-под налогообложения».

В начале мая Крым побил рекорд постсоветского периода по числу туристов Неприятная новость для работающих «в тени»: возобновляется работа по выявлению нелегальных сдатчиков жилья. В прошлом году был мораторий на проведение контрольных мероприятий, людям давали возможность хоть что-то заработать. Но теперь «пряники» у государства закончились.