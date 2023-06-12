Бутерброды с печенью трески и творожным сыром

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Описание приготовления:

Если вы планируете быстрый перекус или фуршет, то остановите свой выбор на этих красочных бутербродах. Они готовятся за считанные минуты и так же со скоростью света исчезают с тарелок! Обязательно попробуйте это вкусное блюдо!

Назначение: На праздничный стол / Фуршет
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Печень трески
Блюдо: Бутерброды / Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Хлеб белый 2-3 Ломтиков
  • Печень трески 120 Грамм
  • Сыр творожный 120 Грамм
  • Огурец 1/2 Штуки
  • Соль 1 Щепотка
  • Перец черный молотый 1 Щепотка
  • Майонез 1 Чайная ложка
  • Руккола 2-3 Штук (стебля)

Количество порций 2

Калорийность

254 ккал

Калорийность

4 г

Белки

23 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бутерброды с печенью трески и творожным сыром»

Бутерброды с печенью трески и творожным сыром

Подготовьте указанные ингредиенты. Творожный сыр можно использовать любой жирности и с любыми добавками.

Бутерброды с печенью трески и творожным сыром

Хлебные ломтики разрежьте пополам и выложите на тарелку. Можно использовать любой сорт хлеба по вашему вкусу.

Бутерброды с печенью трески и творожным сыром

Смешайте творожный сыр с майонезом любой жирности и обмажьте хлебную основу.

Бутерброды с печенью трески и творожным сыром

Нарежьте свежий огурец кружочками или брусочками и выложите на творожный слой.

Бутерброды с печенью трески и творожным сыром

Вскройте консервы с печенью трески, аккуратно слейте масло. Выложите куосчки печени на бутерброды, присолите и поперчите. Украсьте свежей зеленью рукколы, петрушки или укропа.

Бутерброды с печенью трески и творожным сыром

Подайте бутерброды с печенью трески и творожным сыром к столу сразу же после приготовления. Приятного аппетита!

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