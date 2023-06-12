Описание приготовления:
Если вы планируете быстрый перекус или фуршет, то остановите свой выбор на этих красочных бутербродах. Они готовятся за считанные минуты и так же со скоростью света исчезают с тарелок! Обязательно попробуйте это вкусное блюдо!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Печень трески
Блюдо: Бутерброды / Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Хлеб белый 2-3 Ломтиков
- Печень трески 120 Грамм
- Сыр творожный 120 Грамм
- Огурец 1/2 Штуки
- Соль 1 Щепотка
- Перец черный молотый 1 Щепотка
- Майонез 1 Чайная ложка
- Руккола 2-3 Штук (стебля)
Количество порций 2
Калорийность
254 ккал
Калорийность
4 г
Белки
23 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бутерброды с печенью трески и творожным сыром»
Подготовьте указанные ингредиенты. Творожный сыр можно использовать любой жирности и с любыми добавками.
Хлебные ломтики разрежьте пополам и выложите на тарелку. Можно использовать любой сорт хлеба по вашему вкусу.
Смешайте творожный сыр с майонезом любой жирности и обмажьте хлебную основу.
Нарежьте свежий огурец кружочками или брусочками и выложите на творожный слой.
Вскройте консервы с печенью трески, аккуратно слейте масло. Выложите куосчки печени на бутерброды, присолите и поперчите. Украсьте свежей зеленью рукколы, петрушки или укропа.
Подайте бутерброды с печенью трески и творожным сыром к столу сразу же после приготовления. Приятного аппетита!