Бутерброды с соленым огурцом из самых простых продуктов: отличная закуска

Интересную закуску можно приготовить даже из стандартного набора продуктов, который есть на каждой кухне.
Это простое блюдо подойдет как для семейного завтрака, так и для вечера с друзьями.
Для бутербродов необходимо подготовить:
- половина багета;
- 1 немаленький соленый огурец;
- 2 куриных яйца;
- 3 чесночных зубчика;
- 1 луковица;
- полпучка укропа;
- пара столовых ложек майонеза высокой жирности;
- соль и черный молотый перец на ваш вкус;
- 1 столовая ложка рафинированного подсолнечного масла.
Отварите яйца вкрутую (10-15 минут после того, как вода закипит).
Мелко нашинкуйте лук и обжарьте его в подсолнечном масле до золотистого цвета.
Затем нарежьте багет на кусочки и также отправьте их на сковороду, но уже без масла.
Чесночные дольки разделите пополам и натрите ими обжаренный хлеб.
Яйца и укроп нарежьте, а потом соедините с луком. Заправьте массу майонезом и хорошенько перемешайте.
Если хотите добиться более интересного вкуса, то добавьте туда же соль и черный молотый перец.
Нанесите ее на кусочки обжаренного батона.
Нарежьте соленый огурец кружочками и положите сверху.
Блюдо готово и может быть подано к столу.