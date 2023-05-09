Бутерброды с соленым огурцом из самых простых продуктов: отличная закуска

Интересную закуску можно приготовить даже из стандартного набора продуктов, который есть на каждой кухне.

Это простое блюдо подойдет как для семейного завтрака, так и для вечера с друзьями.

Для бутербродов необходимо подготовить:

половина багета;

1 немаленький соленый огурец;

2 куриных яйца;

3 чесночных зубчика;

1 луковица;

полпучка укропа;

пара столовых ложек майонеза высокой жирности;

соль и черный молотый перец на ваш вкус;

1 столовая ложка рафинированного подсолнечного масла.

Отварите яйца вкрутую (10-15 минут после того, как вода закипит).

Мелко нашинкуйте лук и обжарьте его в подсолнечном масле до золотистого цвета.

Затем нарежьте багет на кусочки и также отправьте их на сковороду, но уже без масла.

Чесночные дольки разделите пополам и натрите ими обжаренный хлеб.

Яйца и укроп нарежьте, а потом соедините с луком. Заправьте массу майонезом и хорошенько перемешайте.

Если хотите добиться более интересного вкуса, то добавьте туда же соль и черный молотый перец.

Нанесите ее на кусочки обжаренного батона.

Нарежьте соленый огурец кружочками и положите сверху.

Блюдо готово и может быть подано к столу.