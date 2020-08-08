Бытовые вещи. Нетканое ХПП, или холстопрошивное полотно

С появлением агроволокна уход за посадками стал гораздо проще и легче. Преимущества этого укрывного материала дачниками оценены по достоинству, и нет такого хозяйства, где бы его не использовали.

Полотно нетканое холстопрошивное (ХПП) – это материал обладающий высокими гигроскопическими и теплозащитными свойствами. Холстопрошивное полотно (ХПП) имеет повышенную поверхностную плотность, удовлетворительную износостойкость, обладает высокими гигроскопическими и теплозащитными свойствами. Актуальную цену смотреть здесь.

Характеристики агроволокна

Изготавливают это прочное нетканое полотно из полипропилена, добавляя специальные компоненты для улучшения эксплуатационных и потребительских свойств. Ценность агроволокна в способности пропускать воздух и воду к растениям, сохраняя под укрытием тепло. При аккуратном использовании срок службы агроволокна составит 3-5 лет.

Разные модификации отличаются цветом и плотностью, поэтому прежде чем агроволокно купить, следует определиться, с какой целью вы его приобретаете. Так, например, материал белого цвета пропускает солнечный свет, а черный нет, поэтому его используют в борьбе с сорняками и вместо мульчи.

Назначение и применение белого агроволокна

Этим материалом укрывают грядки после посева семян и высадки рассады – он помогает создать для растений более теплые и стабильные условия для роста. Агроволокно защищает нежные ростки от легких заморозков и перегрева, но пропускает к ним влагу и воздух. В итоге более быстро идет развитие и созревание урожая, увеличивается его продуктивность.

Растения, накрытые агротексом, не страдают от перегрева корней и палящих прямых солнечных лучей, и у насекомых нет шансов добраться до созревающего урожая

Укрывной материал средней плотности выдержит заморозки до -5°С и слой снега сверху, агроволокно высокой плотности – до -7°, оно уже подходит не только для грядок, но и для парниково-тепличного овощеводства. Мало того, что оно выдержит толстый слой снега, сам материал может выступать в роли снежного покрова в бесснежные зимы.

Агроволокну очень высокой плотности не страшны морозы до -10°, оно активно используется для каркасных теплиц, и спасет растения не только от заморозков, но и от ливня с градом.

Расстилают агроволокно на грядках без каких-либо каркасов, с небольшим припуском по краям, края присыпают землей или фиксируют камнями. Растения сами по мере роста будут приподнимать полотно. Его небольшой вес не нанесет вреда посадкам и даже полив можно проводить прямо через нетканое полотно, чтобы растения не приминались. Так же можно вносить жидкие удобрения.

Белое агроволокно поможет защитить свой огород и от вредных насекомых, которые, объедая листья растений, наносят огромный урон дачникам.