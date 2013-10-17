Бюро переводов, апостиль в Запорожье

от -

Апостиль и процедура апостилирования документов

Апостиль в Запорожье – штамп квадратной формы, который ставят на документах с целью получить вид на жительство, стать студентом ВУЗа за границей, а также при других обстоятельствах, когда нужно подтвердить юридически, что данный документ был выдан на территории того или иного государства.

Апостилирование – процедура, с помощью которой подтверждают документы. Апостиль ставится в ряде выше перечисленных случаев, если страна, где буден нужен документ, имеет отношение к ряду стран, которые подписали в 1961 году Гаагскую конвенцию. Если же страна не принадлежит конвенции, тогда проводят полную процедуру легализации различных документов, что занимает гораздо больше времени.

Апостиль в нашей стране могут ставить 3 профильных Министерства:

Министерство юстиции. Министерство иностранных дел. Министерство образования и науки.

Что необходимо знать гражданам

Процесс апостилирования разного рода документов следующий:

Печать (апостиль) ставится только на оригинал документа. В случае необходимости выполняют перевод документа, после чего нотариально заверяют и отправляют в Министерство иностранных дел либо Министерство юстиции. В некоторых странах, если необходимо, ставят второй апостиль.

После завершения всех данных этапов, заверенный документ уже можно подать в иностранное посольство либо госорганы, что находятся на территории страны назначения.

Апостиль ставят на различных документах:

дипломах и аттестатах, архивных справках;

справках с места проживания, справке о несудимости;

документах, выданных органами ЗАГС;

документах, выданных нотариусом и др.

Для того, чтобы в короткий срок заверить необходимую документацию, можно воспользоваться услугами, которые предоставляет наше бюро переводов. Необходимые процедуры легализации и проставление апостиля здесь значительно сократят время ожидания завершения процесса, и финансовых затрат будет меньше. Конечно, для апостиля или легализации необходимо взять доверенность у нотариуса.

Нередко многие граждане, обращаясь в Министерство иностранных дел или другой высший соответствующий орган, не знают, какую процедуру им нужно для оформления документации с той или иной целью. Поэтому путаются, нужна ли полная легализация или просто постановка соответствующего штампа. А на это, как известно, уходит много времени и нервов. Сотрудники бюро же в скором времени разберутся с документами и справками клиента, избавив от волнений и переживаний.