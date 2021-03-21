Бюро переводов в Харькове. Мир легальных документов и апостилей

За последние 10 лет в Украине заметно выросло количество желающих приобрести земельный участок и обустроить своё собственное жилище, имеющее целый ряд явных преимуществ, по сравнению с жизнью в многоквартирном доме. Давайте попробуем вместе избежать распространенных ошибок при заключении договора купли-продажи земельного участка.

Во-первых, стоит определиться, в городе Вы хотите построить дом или за его пределами. Оба варианта имеют свои достоинства. Жизнь в городской черте предполагает больше коммуникативных возможностей и в современных условиях более развитую социальную инфраструктуру. Жизнь за городом – это более благоприятные условия для здоровья и душевного комфорта. Высококвалифицированные специалисты агентства бюро переводов в Харькове имеется богатый опыт работы с различными видами документации на юридическую тематику.

Во-вторых, любой участок, вне зависимости от формы собственности, имеет целевое назначение, установленное законодательством: земли сельхозназначения, земли промышленного строительства и земли для жилищного строительства. Теоретически любой участок можно перевести в жилую собственность. Однако это процесс долгий, затратный и трудно решаемый без участия специалистов. Поэтому, для экономии времени и ресурсов, стоит сразу выбрать участок, уже предназначенный для жилого строительства.

В-третьих, не спешите покупать дачные участки из-за невысокой цены. Такая экономия впоследствии обернётся ещё большими затратами. Ведь сегодня, по украинскому законодательству, прописаться в доме, возведённом на дачном участке, нельзя. Также обязательно помните, что государственная земля не продаётся. Поэтому, если Вы покупаете участок в природоохранной зоне, то делаете это на свой страх и риск, несмотря на все возможные заверения продавца о том, что это будет Ваш участок.

В-четвёртых, участки бывают приватизированные и неприватизированные. Предпочтения лучше отдавать первым. Ведь, покупая неприватизированный участок, Вы приобретаете лишь право на перевод его в собственность. Получится это или нет – вопрос. По крайней мере, поинтересуйтесь у прежнего хозяина, почему он не приватизировал участок.

Самое главное, что предполагает покупка земельного участка – это грамотное оформление документов. Прежде чем, оформить договор купли-продажи, стоит тщательно изучить законодательство, почитать форумы, пообщаться с юристом. Если есть желание, всё это можно сделать самостоятельно. Более комфортный вариант – перепоручить юридическое сопровождение сделки специалистам. Кроме наличия опыта в подобных делах, у современных риэлторов есть ещё одно важное преимущество: они предпочитают страховать свои сделки – оформлять страховку как таковую с подключением страховых компаний, перепроверять документы, составлять юридически выверенные договоры. Одним словом, агентства недвижимости, заботящиеся о своей репутации, сделают всё, чтобы избежать рисков и провести сделку и надёжно, и комфортно для покупателя и продавца.