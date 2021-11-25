Бывшего правоохранителя приговорили к тюрьме за пособничество наркоторговле

Суд приговорил к восьми годам тюрьмы за пособничество наркоторговле экс-сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Керчи, передает пресс-служба Керченского городского суда.

Крымчанина задержали при выемке наркотиков из тайника на севере полуострова В тексте уточняется, что подсудимый делал «тайники-закладки» с наркотиками и предоставлял информацию своему ранее судимому подельнику об их местонахождении для последующего сбыта. Таким образом, правоохранитель получил 12,5 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.