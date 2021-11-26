Бывшего замдиректора Севздрава задержали по подозрению в получении взятки

Фото: ГУ СК РФ по РК и Севастополю

Бывший первый замдиректора Департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по РК и Севастополю.

Установлено: в октябре 2019 года чиновник встречался с представителем строительной фирмы, которая делала капремонт одного из медучреждений. И предложил оказать услугу – отремонтировать его квартиру. Стоимость предполагаемых работ была оценена в 500 тысяч рублей.

В ответ действующий на тот момент первый замдиректора Севздрава пообещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением. А в случае отказа пригрозил мешать работе этой фирмы в Севастополе – а именно, дать указание подведомственным ему госучреждениям не заключать с ней контракты.

В результате в марте 2020 года между Медицинским информационно-аналитическим центром и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения. При этом не были выполнены предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика.

После этого сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире Нусинова.

Сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника в четверг, 25 ноября. Во время обыска изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия.

«Следствие готовится предъявить обвинение фигуранту уголовного дела и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Также следствие намерено выйти в суд с ходатайством о наложении ареста на автопарк подследственного с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением», – сообщили в СК.