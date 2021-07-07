Бывшему борцу с коррупцией в Крыму грозит тюрьма за взяточничество

В Крыму будут судить за взяточничество бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Симферополю, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Два депутата в РК приговорены к тюрьме за попытку присвоить два млн рублей Согласно информации ведомства, подсудимый потребовал взятку в размере трех миллионов рублей от предпринимателя, на которого открыли уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. За это он пообещал не проводить в отношении бизнесмена расследование. Кроме того, оперуполномоченный предложил предпринимателю ежемесячно платить ему 300 тысяч рублей за «общее покровительство».

Злоумышленник был задержан при передаче взятки в июле 2020 года.