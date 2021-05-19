Бывшие офицерские флигели на улице Будищева вошли в перечень ОКН

Несколько жилых домов на улице Будищева вошли в перечень объектов культурного наследия. Построены они были примерно в 1908 году в качестве офицерских флигелей 49-го пехотного Брестского полка. Также список ОКН пополнила музыкальная школа, бывшая в дореволюционное время офицерским клубом.

Фото: Архитектура Севастополя / Facebook

Инициаторами присвоения этого статуса стали активисты севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которые и подали соответствующие заявления в Севнаследие. Заместитель председателя организации Степан Самошин уверен: комплекс на Будищева уникальный.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения ВООПИК: «Здесь по-прежнему можно увидеть оригинальные деревянные рамы – рамы, которым 110 лет. Кое-где даже фурнитуру: ручки на окнах, шпингалеты старые. В подъездах везде сохранились оригинальные гранитные ступени и кованые перила. Они очень-очень красивые».

Ещё одна интересная деталь: на некоторых из этих домов сохранились различные надписи на румынском и венгерском языках, сделанные, предположительно, после 1944 года.

Какие-то из них удалось расшифровать благодаря пользователям социальных сетей. По фото знатоки перевели иностранные слова и выдвинули предположения о назначении этих текстов.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения ВООПИК: «На этом доме виден обрывок надписи на румынском языке, и, благодаря подписчикам сообщества «Архитектура Севастополя», буквально за один вечер удалось его прочесть и перевести. Переводится этот обрывок так: «Избежания катастрофы разорвать отношения с немцами и выйти из военного положения». Интересные слова. Наверное, эта надпись относится к 44-му году – к периоду после освобождения Крыма и Севастополя, когда здесь было взято в плен очень много и румын, и немцев. Они размещались как раз здесь – на Будищева. Занимались строительными работами».

Как известно, в августе 1944 года, Румыния вышла из союза с Германией и стала воевать на стороне Советского Союза. Видимо, к этим событиям и относится надпись. Призыв это или уже констатация факта – неизвестно.

Новый статус объекта культурного наследия обеспечил этим удивительным зданиям охрану государства. До прохождения специальной экспертизы они будут сохраняться в нынешнем виде: любые изменения, вплоть до замены ручки на двери подъезда, запрещены. По соседству с флигелями расположены казармы того же 49-го пехотного Брестского полка, которые уже несколько лет являются объектами культурного наследия регионального значения.