Бывший чиновник приговорен к тюрьме за махинации с землей в Судаке

Экс-главный специалист территориального управления Госкомрегистра Крыма приговорен к тюрьме за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок в Судаке, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Возбуждено дело в отношении ялтинского чиновника за вырубку деревьев Согласно данным ведомства, мужчина в октябре 2019 года по просьбе своего знакомого незаконно зарегистрирован право собственности частного предприятия на земельный участок площадью 50 тысяч квадратных метров возле мыса Меганом в Судаке.

Чиновник не провел необходимые проверочные мероприятия. Таким образом, он нанес своими действиями ущерб в размере порядка 18 млн рублей.