Бывший полицейский обвиняется в мошенничестве с квартирой ветерана ВОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-старшего участкового уполномоченного отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД РФ по городу Ялте. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, повлекшем лишение права ветерана ВОВ на собственную квартиру, передает ГСУ Следкома РФ по РК и городу Севастополю.

По данным ведомства, в начале 2020 года действующий на тот момент участковый уполномоченный полиции познакомился с 90-летней жительницей Ялты, которая является ветераном ВОВ. Сотрудник правоохранительных органов вошел в доверие к пожилому человеку, разузнав, что женщина является единственным собственником квартиры по улице Карла Маркса, у нее отсутствуют близкие родственники, имеющие законное право на наследование имущества.

Участковый навещал ветерана под видом оказания помощи, имея доступ к жилью и ее документам. Используя эти обстоятельства, мужчина путем обмана и злоупотребления доверием пожилого человека организовал схему по переоформлению данной квартиры через нотариуса на себя. Таким образом, он причин пострадавшей имущественный ущерб на сумму более 5,5 млн рублей.