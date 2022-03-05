Бывший полицейский обвиняется в мошенничестве с квартирой ветерана ВОВ

По
Admin
-
0
15

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-старшего участкового уполномоченного отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД РФ по городу Ялте. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, повлекшем лишение права ветерана ВОВ на собственную квартиру, передает ГСУ Следкома РФ по РК и городу Севастополю.

По данным ведомства, в начале 2020 года действующий на тот момент участковый уполномоченный полиции познакомился с 90-летней жительницей Ялты, которая является ветераном ВОВ. Сотрудник правоохранительных органов вошел в доверие к пожилому человеку, разузнав, что женщина является единственным собственником квартиры по улице Карла Маркса, у нее отсутствуют близкие родственники, имеющие законное право на наследование имущества. 

Участковый навещал ветерана под видом оказания помощи, имея доступ к жилью и ее документам. Используя эти обстоятельства, мужчина путем обмана и злоупотребления доверием пожилого человека организовал схему по переоформлению данной квартиры через нотариуса на себя. Таким образом, он причин пострадавшей имущественный ущерб на сумму более 5,5 млн рублей. 

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА