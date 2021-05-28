Бывший проректор СевГУ получил 6 лет за крупную взятку

Фото: СевГУ

Бывшего проректора по экономическим вопросам Севастопольского государственного университета приговорили к 6 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму в 5,5 млн рублей. Вердикт вынес Гагаринский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строго режима. Также приговор ограничивает на 6 лет его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

По версии следствия, с декабря 2019 года по февраль 2020 года проректор учебного заведения получил 5,5 млн рублей. Деньги ему передавали за оказание содействия подрядчику в заключении контрактов по капитальному строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса, библиотеки университета, а также за решение вопросов при их исполнении.

Осужденного взяли под стражу в зале суда, приговор в законную силу не вступил. Также с бывшего проректора взыскали в доход государства деньги, полученные преступным путем.