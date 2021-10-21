Бывший военный в Крыму приговорен к восьми годам колонии за наркоторговлю

В Крыму признали старшего матроса запаса виновным в незаконном выращивании наркосодержащих растений и наркоторговле. Информацию об этом сообщили в военном следственном управлении СК России по Черноморскому флоту.

У крымчанина обнаружили более 10 кг конопли Согласно данным следственного управления, 9 марта прошлого года подсудимый сбыл наркотическое средство общей массой 232,7 грамма.

«С февраля по май 2020 года он, находясь на территории Республики Крым, действуя организованной группой со своим знакомым, незаконно культивировал не менее 71 растения конопли, которые хранил у себя дома до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении.