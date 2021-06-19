Царица полей возвращается. О первых шагах и будущем Крыма

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 22. АиФ-Крым №22 02/06/2021

Командировка у инструктора сельского хозяйства, надворного советника Антона Недзельского была длительной, важной и ответственной. Ему предстояло в нескольких странах изучить опыт разведения лекарственных и «промышленных» растений. Департамент земледелия и сельской промышленности особенно заинтересовался его докладом из «турецкой области Румелии, село Казанлык». Так звучал адрес в 1875 году, когда Болгария не обрела ещё свою независимость от Османской империи.

А писал Недзельский о розе…

Колючая посылка

Казанлык — давно уже не село, а город, по сей день остаётся сердцем эфиромасличной промышленности Болгарии.