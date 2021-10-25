ЦБ предлагает повысить территориальный коэффициент ОСАГО для Севастополя

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Дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО предлагает Центробанк. На официальном сайте регулятора заявляется, что после вступления в силу этих изменений страховые компании смогут еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для лихачей. Сам проект указания Банка России опубликован для оценки регулирующего воздействия.

Диапазон расширения базовых ставок для частных легковых автомобилей составит 10% – причём, как вниз, так и вверх. Для общественного транспорта – 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности для такси) – 30%.

Коэффициенты, на которые влияет возраст и стаж водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус) планируется пересмотреть с учётом анализа, проведённого Центробанком.

Так, для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка может составить до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%. А вот молодые и неопытные водители, а также лихачи будут платить больше.

Кроме того, в документе пересмотрены территориальные коэффициенты. И для Крыма и Севастополя они выросли. Для водителей из города-героя, а также для симферопольцев предполагается повышение с 0,64 до 0,76. Для автовладельцев из других городов Крыма – с 0,64 до 0,68.

В пресс-службе регионального отделения Центробанка не прокомментировали, с чем именно связано повышение коэффициента для севастопольцев и крымчан. Но уточнили, что «все изменения подготовлены на основании актуарных расчетов, которые провел Банк России» и привели официальную статистику, как изменения в расчёте ОСАГО повлияли на автовладельцев.

«С момента начала второго этапа индивидуализации тарифов в сентябре 2020 года более чем в два раза, до 36%, увеличилась доля автолюбителей, которые при пролонгации договора сэкономили на ОСАГО более 10%. », – сообщили в пресс-службе ЦБ.