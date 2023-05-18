Целый мир со множеством нюансов. Десять истин о специях

На приправах никогда не стоит экономить Десять истин о специях (по моему мнению, конечно) 1. Самые важные специи на кухне: соль и перец. К сожалению, чаще всего их вкусу уделяют слишком мало внимания, но это — целый мир с множеством нюансов.

2. Гималайская каменная соль идеально подойдет для шашлыка или стейка, но ее следует добавлять уже в готовое блюдо перед подачей. Морская соль крупного помола подойдет для супов и мяса. Морская мелкая соль — для салатов и закусок, блюд, которые солим только один раз.

3. Соль, которую никому не рекомендую, — «экстра». Ее вкус жесткий, химический и совсем не гастрономичный.

4. Покупайте целый черный перец, а не молотый. Так вы сможете сохранить его настоящий вкус и аромат.

5. Проверьте белую серединку «горошинки» перца. Если она сухая, то пряного аромата и вкуса не будет.

6. Качественная молотая корица после контакта с водой со временем превращается в желеобразную массу. Также у качественной корицы должен быть яркий рыжий, а не коричневый цвет.

7. Качественная молотая паприка после заливания водой должна осесть на дне стакана. Зато стакан с некачественной специей будет очень грязным и непрозрачным.

8. Чего действительно лучше не покупать, так это готовых смесей «к рыбе», «к мясу» и тому подобное. В них может быть много соли и не очень некачественных специй. Исключение — традиционные смеси из Индии, Китая или других восточных стран.

9. Чем лучше продукт, тем меньше специй для него нужно.

10. На специях никогда не стоит экономить: лучше использовать маленькую щепотку настоящего шафрана, розового перца или ванили, чем засыпать еду «готовой смесью» специй из пакета. Просто сравните и убедитесь.

Как найти «свои» специи? Экспериментировать и готовить. Это лучший способ развить вкус!