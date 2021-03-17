Центральная часть Севастополе будет перекрыта в годовщину Крымской весны

В четверг, 18 марта, в Севастополе перекроют часть улиц центрального кольца в связи с праздничными мероприятиями, посвященными семилетию Крымской весны, передает пресс-служба правительства города.

Первые заправки и зоны отдыха появятся на «Тавриде» в мае Проезд будет перекрыт с 13:30 до 22:00 по улице Ленина от площади Суворова до площади Нахимова. Также для транспорта закроют участок Большой Морской от площади Нахимова до пересечения с улицей Айвазовского. Уточняется, что ограничения не касаются общественного транспорта и специализированных служб.

«Вместе с тем, с 13:30 до 22:00 на участке улицы Советская от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина вводится одностороннее движение», — добавили в пресс-службе правительства.