Центробанк продлил программу льготного кредитования МСП

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С сегодняшнего дня Центральный банк РФ возобновил механизм кредитования МСП из пострадавших от коронавируса отраслей.Предполагается, что таким образом получится помочь тем предпринимателям, заявки которых остались не отработанными в конце прошлого года из-за высокой загрузки банков. Кроме того, отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ, эта мера окажет дополнительную поддержку бизнесу в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации.Речь идет о выделении кредита под поручительства АО «Корпорация «МСП» по ставке 4 процента годовых на срок до 1,5 лет уполномоченным банкам по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП. Получить такой кредит банк может только при условии, что затем он прокредитует предпринимателей из утвержденного перечня отраслей по ставке не выше 8,5% годовых либо снизит ставки уже выданных таким заемщикам кредитов до уровня не выше 8,5 процента годовых. На эти цели Банк России будет предоставлять кредиты до 31 марта 2022 года.Напомним, по данным Севастопольского отделения ЦБ, с апреля 2020 года в Севастополе в рамках антиковидной поддержки бизнеса и горожан реструктурировали (то есть пересмотрели условия договоров) более 2000 кредитов на 7,9 млрд рублей. Большая часть – 7,4 млрд рублей – кредиты предпринимателей.