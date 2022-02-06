Cевастопольцы 2,5 тысячи раз брали ипотеку в прошлом году

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По данным севастопольского Отделения Центробанка, в прошлом году число заключенных ипотечных договоров в Севастополе составило почти 2,5 тысячи, и увеличилось к уровню 2020 года на 22%. Жители города-героя набрали 8,2 млрд рублей жилищных кредитов.

Потребительских кредитов за год за год стало 19,4 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом общий объем кредитования севастопольцев также вырос в 1,5 и составляет 27,6 млрд рублей.Совокупный объем банковских вкладов в 2021 году в Севастополе увеличился почти на 15% и составил 60,3 млрд рублей. При этом счета юридических лиц пополнились за год до 10,4 млрд рублей (+20,4% к объемам годом ранее), а вклады индивидуальных предпринимателей выросли на +35,5% до 4 млрд рублей.