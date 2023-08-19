Описание приготовления:

Чай получается очень душистым, но учтите, что любая трава или мед могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому заваривая какую-либо новую траву убедитесь, что аллергии на нее не будет. Такой чай можно заваривать и из сушеных трав, но как и с любым лекарством, пить такой чай постоянно нельзя.

Основной ингредиент: Зелень Блюдо: Напитки / Чай Диета: Постные блюда

Состав / Ингредиенты:

Зверобой 10 Грамм

Мята 5 Грамм

Душица 5 Грамм

Мед 2 Чайных ложки

Вода 1 Литр

Лайм По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

162 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай из зверобоя, душицы и мяты»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления чая из зверобоя, душицы и мяты. Травы вымойте и отряхните от воды.

Зверобой и душицу выложите в ошпаренный кипятком чайник.

Листики мяты отделите от стеблей и выложите в чайник.

Воду доведите до кипения и влейте в чайник. Закройте его крышкой, укутайте и дайте настояться 20 минут. Откройте чайник, положите пару ломтиков лайма или лимона, дайте чаю остыть до теплого состояния. Добавьте мед, перемешайте и подавайте.

Приятного чаепития!