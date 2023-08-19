Чай из зверобоя, душицы и мяты

По
Admin
-
0
42

Описание приготовления:

Чай получается очень душистым, но учтите, что любая трава или мед могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому заваривая какую-либо новую траву убедитесь, что аллергии на нее не будет. Такой чай можно заваривать и из сушеных трав, но как и с любым лекарством, пить такой чай постоянно нельзя.
Основной ингредиент: Зелень Блюдо: Напитки / Чай Диета: Постные блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Зверобой 10 Грамм
  • Мята 5 Грамм
  • Душица 5 Грамм
  • Мед 2 Чайных ложки
  • Вода 1 Литр
  • Лайм По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

162 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай из зверобоя, душицы и мяты»

Чай из зверобоя, душицы и мяты

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления чая из зверобоя, душицы и мяты. Травы вымойте и отряхните от воды.

Чай из зверобоя, душицы и мяты

Зверобой и душицу выложите в ошпаренный кипятком чайник.

Чай из зверобоя, душицы и мяты

Листики мяты отделите от стеблей и выложите в чайник.

Чай из зверобоя, душицы и мяты

Воду доведите до кипения и влейте в чайник. Закройте его крышкой, укутайте и дайте настояться 20 минут. Откройте чайник, положите пару ломтиков лайма или лимона, дайте чаю остыть до теплого состояния. Добавьте мед, перемешайте и подавайте.

Чай из зверобоя, душицы и мяты

Приятного чаепития!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА