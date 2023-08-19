Описание приготовления:
Чай получается очень душистым, но учтите, что любая трава или мед могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому заваривая какую-либо новую траву убедитесь, что аллергии на нее не будет. Такой чай можно заваривать и из сушеных трав, но как и с любым лекарством, пить такой чай постоянно нельзя.
Основной ингредиент: Зелень Блюдо: Напитки / Чай Диета: Постные блюда
Состав / Ингредиенты:
- Зверобой 10 Грамм
- Мята 5 Грамм
- Душица 5 Грамм
- Мед 2 Чайных ложки
- Вода 1 Литр
- Лайм По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
162 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чай из зверобоя, душицы и мяты»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления чая из зверобоя, душицы и мяты. Травы вымойте и отряхните от воды.
Зверобой и душицу выложите в ошпаренный кипятком чайник.
Листики мяты отделите от стеблей и выложите в чайник.
Воду доведите до кипения и влейте в чайник. Закройте его крышкой, укутайте и дайте настояться 20 минут. Откройте чайник, положите пару ломтиков лайма или лимона, дайте чаю остыть до теплого состояния. Добавьте мед, перемешайте и подавайте.
Приятного чаепития!