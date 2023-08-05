Чай с ягодами годжи

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с ягодами годжи. Вместо зеленого чая можно использовать и черный. По желанию в чай можно также добавить пару листиков свежей мяты для аромата.
Основной ингредиент: Ягоды Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 600 Миллилитров
  • Ягоды годжи 2 Ст. ложки
  • Лимон 30 Грамм
  • Подсластитель жидкий По вкусу
  • Чай зеленый 2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

153 ккал

Калорийность

6 г

Белки

1 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай с ягодами годжи»

Чай с ягодами годжи

Подготовьте все ингредиенты.

Чай с ягодами годжи

Лимон нарежьте на небольшие ломтики. Ягоды годжи промойте в теплой воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Чай с ягодами годжи

Переложите ягоды и лимон в заварочный чайник.

Чай с ягодами годжи

Добавьте зеленый чай. Влейте горячую воду.

Чай с ягодами годжи

Накройте чайник крышкой и оставьте на 5-10 минут завариться.

Чай с ягодами годжи

Перед подачей добавьте подсластитель по вкусу. Чай с ягодами годжи готов!

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