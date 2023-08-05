Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с ягодами годжи. Вместо зеленого чая можно использовать и черный. По желанию в чай можно также добавить пару листиков свежей мяты для аромата.

Основной ингредиент: Ягоды Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Вода 600 Миллилитров

Ягоды годжи 2 Ст. ложки

Лимон 30 Грамм

Подсластитель жидкий По вкусу

Чай зеленый 2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

153 ккал

Калорийность

6 г

Белки

1 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай с ягодами годжи»

Подготовьте все ингредиенты.

Лимон нарежьте на небольшие ломтики. Ягоды годжи промойте в теплой воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Переложите ягоды и лимон в заварочный чайник.

Добавьте зеленый чай. Влейте горячую воду.

Накройте чайник крышкой и оставьте на 5-10 минут завариться.

Перед подачей добавьте подсластитель по вкусу. Чай с ягодами годжи готов!