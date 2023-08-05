Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с ягодами годжи. Вместо зеленого чая можно использовать и черный. По желанию в чай можно также добавить пару листиков свежей мяты для аромата.
Основной ингредиент: Ягоды Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Вода 600 Миллилитров
- Ягоды годжи 2 Ст. ложки
- Лимон 30 Грамм
- Подсластитель жидкий По вкусу
- Чай зеленый 2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
153 ккал
Калорийность
6 г
Белки
1 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чай с ягодами годжи»
Подготовьте все ингредиенты.
Лимон нарежьте на небольшие ломтики. Ягоды годжи промойте в теплой воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Переложите ягоды и лимон в заварочный чайник.
Добавьте зеленый чай. Влейте горячую воду.
Накройте чайник крышкой и оставьте на 5-10 минут завариться.
Перед подачей добавьте подсластитель по вкусу. Чай с ягодами годжи готов!