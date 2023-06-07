Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с корицей. Вместо палочки корицы можно использовать молотую. В качестве подсластителя можно использовать сироп топинамбура, коричневый сахар или мед.
Основной ингредиент: Корица / Специи, пряности, приправы
Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Чай черный (листовой) 1 Ст. ложка
- Вода 650 Миллилитров
- Подсластитель По вкусу
- Корица в палочках 1 Штука
Количество порций 3
Калорийность
186 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
57 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чай с корицей»
Подготовьте все ингредиенты.
В заварочный чайник добавьте черный листовой чай и палочку корицы.
Влейте горячую воду.
Накройте крышкой, заверните в полотенце и оставьте завариваться на 10 минут.
После добавьте подсластитель по вкусу и размешайте до его полного растворения.
Чай с корицей готов!