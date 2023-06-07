Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с корицей. Вместо палочки корицы можно использовать молотую. В качестве подсластителя можно использовать сироп топинамбура, коричневый сахар или мед.

Основной ингредиент: Корица / Специи, пряности, приправы

Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Чай черный (листовой) 1 Ст. ложка

Вода 650 Миллилитров

Подсластитель По вкусу

Корица в палочках 1 Штука

Количество порций 3

Калорийность

186 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

57 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай с корицей»

Подготовьте все ингредиенты.

В заварочный чайник добавьте черный листовой чай и палочку корицы.

Влейте горячую воду.

Накройте крышкой, заверните в полотенце и оставьте завариваться на 10 минут.

После добавьте подсластитель по вкусу и размешайте до его полного растворения.

Чай с корицей готов!