Чайный пирог всегда пользовался спросом в моей семье, поэтому мама готовила его часто. Вот и у меня наконец дошли руки испечь это шикарное лакомство. Правда, в оригинальном рецепте обычно использовали какое-нибудь старое варенье. Я же решила внести свои коррективы, заменив его на орехи и запаренные в чае сухофрукты. Сказать, что получилось вкусно, — ничего не сказать. Вышло превосходно!

Заваривала я чай с имбирем и корицей. В итоге аромат пирога у меня стал ассоциироваться с настоящей зимней сказкой. Благодаря элементарному составу и правильным пропорциям остывший бисквит радует своей нежностью, пушистой и пористой структурой теста. Если говорить о вкусе, он идеален: в меру сладкий и обогащенный фруктово-ореховыми нотками.

Чайный пирог с орехами и сухофруктами: нюансы приготовления

Этот пирог 100 % понравится любителям влажных бисквитов. Вы можете экспериментировать с абсолютно любой начинкой. Я брала то, что было дома на тот момент. Можно взять другие орехи по типу кешью, миндаля или фундука, попробуйте с цукатами, инжиром или клюквой. Уверена, будет не менее вкусно. Если хотите, чтобы десерт получился более диетическим, можно не поливать его в конце шоколадной глазурью.

Ингредиенты

Пшеничная мука2 стак. Яйцо4 шт. Сахар180 г Ванильный сахар10 г Корица1 ч. л. Разрыхлитель1 ч. л. Сода1 ч. л. Подсолнечное масло100 мл Черный чай2 ч. л. Грецкие орехи100 г Чернослив60 г Изюм70 г Курага60 г Черный шоколад100 г Молоко3 ст. л. Сливочное масло1 ст. л.

Приготовление

Πрoмoйтe сyxoфрyкты и высyшитe иx на бyмажнoм пoлoтeнцe. Затем мелко нарежьте. Залeйтe чай двумя стаканами кипятка, дайте настояться 5 минут и прoцeдитe. Выложите нарезанные сухофрукты в миску и залейте готовым чаем. Перемешайте, дайте остыть и уберите в холодильник на ночь. Отделите желтки от белков. Смешайте желтки с ванильным и обычным сахаром. Взбейте до пышной массы. Просейте муку, разрыхлитель, корицу и соду через сито. Продолжая взбивать желтковую массу, постепенно добавляйте мучную смесь, а затем влейте тонкой струйкой растительное масло. Взбейте яичные белки со щепоткой соли в плотную пену. Добавьте пену к тесту и аккуратно перемешайте ложкой или шпателем.Достаньте сухофрукты из холодильника и слейте чай в отдельную емкость. Добавьте к сухофруктам измельченные грецкие орехи. Перемешайте. Добавьте смесь сухофруктов вместе с чаем в тесто и тщательно перемешайте ложкой. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и слегка припудрите мукой, застелите пергаментной бумагой. Вылейте туда тесто. Поместите форму в заранее прогретую до 170 градусов духовку. Выпекайте примерно 60 минут, до сухой палочки. Когда пирог будет готов и остынет, извлеките его из формы. Растопите плитку темного шоколада на водяной бане. Добавьте сливочное масло и молоко. Тщательно перемешайте. Покройте остывший пирог шоколадной глазурью. При желании украсьте крупными кусочками грецких орехов или кокосовой стружкой.

Готовый десерт сочетается с абсолютно любыми напитками, будь то чай, какао или кофе с молоком. Обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам рецепт. Возможно, у вас есть вопросы или рекомендации? Также советуем вам приготовить нереально пышную творожную запеканку без сахара.