Часть жителей Армянска временно эвакуировали в Красноперекопск

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Разрывы нескольких снарядов зафиксированы в Джанкойском районе Крыма 24 февраля, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов, передаёт ТАСС.

«В Джанкойском районе, село Рюмшино, несколько воронок возле жилых домов. Пострадавших нет, у ряда домов повреждена кровля, выбиты окна», – такие слова Сергея Аксёнова приводят журналисты информационного агентства.

Сообщается, что сейчас ситуация в селе стабилизировалась, в течение суток будет восстановлена подача электроэнергии.

Из-за повышенной опасности в связи с близостью к границе властями Республики Крым принято решение о временной эвакуации желающих из Армянска. Людей централизованно перевезли в Красноперекопск.

ТАМАРА ЕРОХИНА, жительница Армянска: «Нас встретили очень хорошо. Мы не ожидали даже. И чай, и кофе, и молоко даже выдали. Потом приносили пирожки и горячее питание».

ОЛЕГ БУРЛАК, заместитель главы администрации Красноперекопска: «Был организован пункт временного размещения – на базе городского Дворца культуры. Дворец культуры у нас современным условиям всем соответствует, есть большой зал на 600 мест. Были поставлены столы, было организовано горячее питание».

Представитель администрации Красноперекопска отметил, что детям предложили специальное меню, согласно требованиям Роспотребнадзора. Кроме того, в пункте размещения приготовили средства индивидуальной защиты и организовали врачебный пункт и пункт скорой помощи.

Эвакуированные жители рассказали, почему решили покинуть свой город.

ИРИНА МАРКИНА, жительница Армянска: «[Потому что] были выстрелы. Страшно было. С детьми приехала».

ТАМАРА ЕРОХИНА, пенсионерка из Армянска: «Стреляло, громыхало, было очень страшно. Мы пошли взяли 90-летнюю бабушку, она одна живет. Забрали ее, пошли к «ПУДу», откуда отходили автобусы-гармошки. Сказали, что [эвакуируют] сюда, в Красноперекопск, подальше от войны».

В Министерстве обороны России сообщили, что по мере наступления сил Донецкой и Луганской народных республик по линии разграничения с Украиной боестолкновения идут, в основном, с вооружёнными отрядами киевских националистов.

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации: «Военнослужащие украинских вооружённых сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах – для выхода без вооружения из зоны операции».

О том, как разворачивается операция по обеспечению безопасности ДНР и ЛНР, официальный представитель Министерства обороны России рассказывает на специальных брифингах каждые несколько часов.

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации: «Группировка войск Донецкой народной республики, наступая в направлении населённого пункта Волноваха, продвинулась на глубину до 7 км. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям».