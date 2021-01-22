Часть новогодних украшений не будут демонтировать в Симферополе

Работники МБУ «Горсвет» с субботы начнут демонтаж новогодних инсталляций и украшений на улицах Симферополя, но часть объектов оставят, передает пресс-служба учреждения, ссылаясь на директора Николая Коновалова.

Симферополь — одно из популярнейших российских авианаправлений в январе «Предварительно определено, что такие инсталляции, как «Троллейбус» и «Смешарики» будут перемещены в городские парки, а «Медведь с подарком» останется на своей локации, чтобы продолжать радовать жителей и гостей крымской столицы», – уточнил он.

Также отмечается, что на улицах Карла Маркса, Пушкина и Горького останется все световое оформление на деревьях и столбах.