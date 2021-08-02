Часть Севастополя останется ночью без воды

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С 10 часов вечера 2 августа до 10 часов утра 3 августа более 30 улиц Севастополя останутся без воды из-за аварийных работ на сетях городского водопровода, сообщает пресс-служба «Водоканала».

Подача воды не будет производиться в район улиц:

— ул. Подольцева;

— ул. Вокзальная;

— ул. Академика Крылова;

— ул. Котовского;

— ул. Федюхина;

— ул. Портовая;

— ул. Элеваторная;

— ул. Нины Ониловой;

— ул. Короленко;

— ул. Ватутина;

— ул. Николая музыки;

— ул. Делегатская;

— ул. Котовского;

— ул. Бутакова;

— ул. Частника;

— ул. Пирогова;

— ул. Льва толстого;

— ул. Гоголя;

— ул. 5-я Бастионная

— ул. 4-я Бастионная;

— ул. Кожанова;

— ул. Олега Кошевого;

— ул. Советская;

— ул. Суворова;

— ул. Терещенко;

— ул. Сергеева-Ценского;

— ул. Павличенко;

— ул. Супруна;

— ул. Ковпака;

— ул. Шварца;

— ул. Годлевского;

— ул. Ялтинская;

— ул. Новороссийская;

— ул. Батумская;

— ул. Загородная балка;

— мкр. Красная горка;

— мкр. Гора Матюшенко.