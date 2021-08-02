Часть Севастополя останется ночью без воды

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С 10 часов вечера 2 августа до 10 часов утра 3 августа более 30 улиц Севастополя останутся без воды из-за аварийных работ на сетях городского водопровода, сообщает пресс-служба «Водоканала».
Подача воды не будет производиться в район улиц:
— ул. Подольцева;
— ул. Вокзальная;
— ул. Академика Крылова;
— ул. Котовского;
— ул. Федюхина;
— ул. Портовая;
— ул. Элеваторная;
— ул. Нины Ониловой;
— ул. Короленко;
— ул. Ватутина;
— ул. Николая музыки;
— ул. Делегатская;
— ул. Котовского;
— ул. Бутакова;
— ул. Частника;
— ул. Пирогова;
— ул. Льва толстого;
— ул. Гоголя;
— ул. 5-я Бастионная
— ул. 4-я Бастионная;
— ул. Кожанова;
— ул. Олега Кошевого;
— ул. Советская;
— ул. Суворова;
— ул. Терещенко;
— ул. Сергеева-Ценского;
— ул. Павличенко;
— ул. Супруна;
— ул. Ковпака;
— ул. Шварца;
— ул. Годлевского;
— ул. Ялтинская;
— ул. Новороссийская;
— ул. Батумская;
— ул. Загородная балка;
— мкр. Красная горка;
— мкр. Гора Матюшенко.