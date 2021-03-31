Часть Симферополя останется без воды до конца суток

В Центральном районе Симферополя отключат подачу воды в жилые дома и учреждения в среду, передает пресс-служба ГУП «Вода Крыма».

Власти Крыма озвучили сумму ущерба от водной блокады со стороны Украины Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ.

«До 23 часов 59 минут 31 марта будет отключена подача воды по следующим адресам: улица Опытная, Береговая, Альминская, Балтийская, Крымской Правды, Оранжерейная, Спартака, Анатровская, Севастопольская №41Е, 41Ж, 43Д, 43Е, 43Ж, 43К, переулок Береговой, Альминский проезд, проезд Зеркальный», — уточнили в сообщении.