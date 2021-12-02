Часть территории Севморзавода могут отдать под застройку

Часть территории Севастопольского морского завода могут отдать под девелоперский проект – то есть, под застройку. Какая судьба ждёт завод, который является ровесником города? Этот вопрос, в числе прочих, был затронут на встрече сенаторов Российской Федерации с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Он рассказал, что во время поездки в Севастополь побывал на предприятии: обошёл основные корпуса и территорию, дал поручение подготовить инвестиционный проект. Документ уже не только подготовлен, но и утвержден министром – это случилось на прошлой неделе.

ДЕНИС МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли Российской Федерации: «Там, где старые доки находятся, вот эту часть мы хотим оставить именно заводской территорией. Потому что я думал, что там можно сделать какие-то красивые исторические реновационные объекты, но поняли – по логистике это будет сложно. Поэтому это останется на заводской территории. Мы полностью отмодернизируем, включая доки, а то, что выходит на канал, мы наоборот готовы будем отдать под развитие города, под девелопмент. Знаю, например, у МГУ есть запрос под создание кампуса. Мы им готовы всё отдать. Поступим рационально. Через три года это будет супер новый, по сути, завод восстановленный, компактный».

Напомним, попытки застроить территорию Севастопольского морского завода велись ещё с украинских времен. В частности, этим занимался Пётр Порошенко. Его концерн «Укрпроминвест» владел объектом. С завода вывозилось оборудование, станки. Был подготовлен проект элитной многоквартирной жилой застройки на берегу Южной бухты Севастополя. После воссоединения с Россией, в 2015-м году, Правительство города приняло решение национализировать оборонное предприятие. Сейчас оно переведено в федеральную собственность и является филиалом Центра судоремонта «Звёздочка».

В российское время территория также вызывала повышенный интерес. При создании Генплана в 2016-м году столичные разработчики предложили на месте Севастопольского морского завода построить элитное жилье. Это крайне возмутило членов Градостроительного совета, общественность и журналистов, присутствующих на заседании. После оживлённых общественных обсуждений градостроительный документ отправили на доработку. Но в итоге его не приняли ни в каком из вариантов.

Не слишком понятная инициатива, связанная с территорией завода, исходила и от Ивана Кусова – сначала как от директора филиала МГУ, а позже – как от депутата Заксобрания. Он вносил на рассмотрение проект под названием «Сердце Севастополя». Кроме МГУ, он затрагивал территории Севморзавода и Военно-морского госпиталя Черноморского флота. Было предложено создать единый градостроительный узел, который будет развиваться как административно-деловой и научно-культурный центр. Стоит отметить, что в нем говорилось не только о модернизации предприятия Корабельной стороны и о более тесном сотрудничестве вуза и судостроителей, но и о строительстве жилья якобы для преподавателей. Судьба этого проекта сейчас неизвестна. Во время обсуждения в Заксобрании летом 2017 года был высказан ряд замечаний. Предполагалось, что власти и идеологи «Сердца Севастополя» снова вернутся к обсуждению после доработки проекта, но этого не произошло.