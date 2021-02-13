Частники или государство? Уход за пожилыми людьми в Севастополе

Кто обеспечивает лучший уход за пожилыми людьми в Севастополе? На этот и другие вопросы читателей ответил юрист сети пансионатов по уходу за пожилыми людьми Максим Федоренко.

Фото: Пансионат для пожилых людей "Забота"

— Максим Олегович, кто на территории города Севастополя может осуществлять уход за пожилыми людьми?

— Государственные организации и частники, согласно ГОСТ Р 52884-2007 и ГОСТ Р 52880-2007. Частные организации могут существовать во многих организационно-правовых формах – Индивидуальные предприниматели, Общества с ограниченной ответственностью, Автономные некоммерческие организации и благотворительные фонды, общественные организации различного уровня — региональные, межрегиональные, всероссийские и т.д. Всё зависит от целей организации, а также от того — коммерческие они или нет, ориентированы ли на прибыль или выполняют какой-то социальный запрос.