Частный коттеджный посёлок на месте пляжа может появиться в районе Казачьей бухты

Сперва парк, теперь берег. Жители микрорайона бухты Казачьей рискуют потерять ещё одну зелёную зону у моря. Под частную «дачную» застройку, по информации жителей, может попасть участок у садового товарищества «Пилот». Находившиеся в украинский период в собственности музея-заповедника «Херсонес Таврический» земли, по их сведениям, собираются отдать под коттеджный посёлок. Сейчас на этом участке находится пляж, рядом произрастают краснокнижные деревья, которые на протяжение 30 лет высаживались неравнодушными людьми.

Фисташки, можжевельник и ливанские кедры – вот лишь малая часть того разнообразия деревьев, что произрастают на берегу Солёной бухты. Всё это – результат кропотливого и усердного труда на протяжение трёх десятилетий, в том числе – ветеранов Великой Отечественной войны.

ВЛАДИМИР ЧЕПИКОВ, житель СТ «Пилот»:

«За моей спиной посажен специальный сквер моим тестем, Лебедевым Иваном Гавриловичем, бывшим военным разведчиком, который здесь прошёл всю оборону Севастополя от начала и до конца молодым пацаном. Они посадили парк для увековечивания памяти всех, кто здесь погиб и здесь выжил».

Под угрозой полного уничтожения эта самобытная роща оказалась ещё в украинский период. Тогда местные власти приняли решение провести распаёвку земли, находящейся в нескольких метрах от моря и ранее принадлежавшей музею-заповеднику «Херсонес Таврический» и выставить её на продажу.

ВЛАДИМИР СЕМЁНОВ, член правления СТ «Пилот»:

«Этот земельный участок всегда был в зоне нашего музея «Херсонеса Таврического». Мы все действия согласовывали с ним и все посадки, что вы здесь видите, были сделаны по согласованию с соответствующими структурами. 2010 год, ещё при Украине, группа депутатов протащила земельный участок через собрание и отвела эти земли под дачное строительство».

Шокированные такими новостями люди сразу же обратились в прокуратуру и к, на тот момент, Президенту страны Януковичу с требованием пересмотреть это решение.

ВЛАДИМИР ЧЕПИКОВ, житель СТ «Пилот»:

«Все участки были арестованы и началось уголовное дело. Пришла Россия – уголовное дело продолжилось. Потом оно тихонечко заглохло. Вдруг, в конце весны узнаём, что эти участки уже выведены из-под ареста и начинается их аукционная продажа».

Попутно на этих участках стали замечать людей, которые представлялись риэлторами и проводили экскурсии для потенциальных новых собственников участков в водоохранной зоне (напомним, согласно действующему законодательству, в её пределах запрещается строительство любых сооружений, кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных).

ВЛАДИМИР ЧЕПИКОВ, житель СТ «Пилот»:

«Буквально три недели назад, даже немного меньше, [появились люди] которые начали пересчитывать все эти деревья. То есть, по инсайдерской информации, чувствуется как сгущаются тучи над всем этим участком».

Наученные горьким опытом застройки улицы Военных строителей с вырубкой более одной тысячи деревьев, жители садового товарищества «Пилот» тут же забили тревогу. Они опасаются повторения данного сценария. Причём людей пугает не только факт возможного появления новых домиков прямо на территории пляжа, но и по всем внешним признакам грядущее уничтожение созданной их усилиями экологической зоны.

ВЛАДИМИР СЕМЁНОВ, член правления СТ «Пилот»:

«Умудрились в нарушение двух законов Украины, блин, протащить решение о выделении этих земель под дачи – я представляю, насколько там умные ребята. Поэтапно оформить, переоформить, провести ряд продаж и переоформлений. Последний вариант, который они умудрились сделать: через суд владельцев участков, им сказали, что они должны кому-то чего-то. И суд под этот долг продал эти участки. Сложные махинации. Причём продали не нашим, так как все наши знают эту историю, а продали неизвестно каким фирмам».

Сейчас это место является излюбленным не только для людей, но и для животного мира. Сотни перелётных птиц останавливаются здесь каждую осень. Усилить антропогенную нагрузку здесь – значит нанести серьёзный ущерб местной экосистеме, уверены местные жители. Больше всего людей беспокоит, что какие-либо новости о дальнейшей судьбе этих участков они узнают постфактум, без какой-либо публичной огласки.

ВЛАДИМИР ЧЕПИКОВ, житель СТ «Пилот»:

«Если сейчас вся эта красота снесётся и начнётся строительство (а по слухам их выкупает какая-то мощная московская компания, которая желает здесь сделать базу отдыха). Это, буквально, плевок нам, простым людям, труженикам, которые и пенсионеры, военные пенсионеры. Это прямой плевок».

Люди настаивают – реакция властей в данной ситуации должна быть незамедлительной.

ВЛАДИМИР СЕМЁНОВ, член правления СТ «Пилот»:

«Против них бороться надо законными методами. Начать с начала. Незаконное выделение участка при Украине – отменить не то решение, а то, что мы переоформили. Как мы могли незаконные решения переоформить в законное право. О чём я говорил и прокурору, и в следственном комитете».

Пока обращения в Правительство города, по заверениям жителей, каких-либо успехов не принесли.

ВЛАДИМИР СЕМЁНОВ, член правления СТ «Пилот»:

«Вот ответ из Департамента по имущественным и земельным отношениям: «мы этого решения не принимали. Это решение было принято при Украине. Поэтому к нам никаких вопросов. А хозяин этих земель не предъявляет никаких исков. Поэтому мы не хозяева тут. Если бы это были государственные земли – мы бы приняли решение. А это частные земли. Поэтому решайте неизвестно как».

В обозримом будущем жители СТ «Пилот» намеревались благоустроить территорию, и оборудовать красивый променад на смену истоптанным тропам. Теперь от этих планов приходится на время отказаться – ведь вскоре может выясниться, что дорожки они укладывают для своих новых соседей, а не для всех севастопольцев.

ВЛАДИМИР СЕМЁНОВ, член правления СТ «Пилот»:

«Печально слышать и даже обидно. Кедры вырубили на Военных строителях. Теперь здесь придут рубить наши деревья?»

Представители садового товарищества уверены – если и здешние земли отдадут под застройку, в микрорайоне бухты Казачьей попросту не останется мест, где люди смогут насладиться севастопольской природой. Вместо этого взору отдыхающих предстанут сплошные новостройки и коттеджные посёлки, ограждённые высокими заборами.

Кирилл Попов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»