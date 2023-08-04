Частый гость на моём столе. Шикарный салат: готовлю на все праздники

Существует много разных категорий салаты. Например, закусочные, праздничные и для гарнира. Отличительным признаком праздничных салатов является тот факт, что они готовятся весьма сытными. Закусочные и салаты гарниры являются дополнением к основному блюду, поэтому могут быть легкими, состоящими лишь из зелени.

Сейчас популярность приобретают полезные салаты, без множества калорийных ингредиентов.

Про один из диетических салатов мы расскажем, но сделаем его пригодным для подачи на праздничный стол.

Ингредиенты для праздничного диетического салата:

отварная говядина — 600 г;

помидоры Черри — 200 г;

сыр — 100 г;

консервированные ананасы — 4 кольца;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

соль — ½ ч. л.;

сметана — ст. л.

Приготовление праздничного диетического салата:

Делим отварную говядину на волокна, выкладываем в салатник. Нарезаем на 4 дольки каждую помидорку Черри, режем маленькими кубиками кольца консервированного ананаса.

Выкладываем ананас и помидоры к говядине. Измельчаем на крупной терке сыр, выкладываем к салату. Шинкуем мелко укроп и петрушку, добавляем в салат.

Солим смесь, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Салат можно заправить домашним майонезом, если вы не любите сметану.

Сыр для салата стоит выбирать соленый.