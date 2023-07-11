Чебуреков больше не готовлю: нашла рецепт проще и вкуснее. Сырные беляши на картофельном отваре

Сейчас популярность чебуреков и прочих пирогов с вокзала сошла на нет. Дело в том, что появились новые разновидности уличной еды. Например, более востребована пицца и шаурма.

Однако, иногда хочется попробовать именно жирных вкусных чебуреков и беляшей вместо приевшихся гамбургеров и суши.

При этом, не рекомендуется покупать беляши и чебуреки на вокзалах. Это не безопасно, так как на данных кухнях царит антисанитария. Нельзя точно узнать, из какого мяса делаются блюда.

Приготовим беляши самостоятельно дома.

Ингредиенты для домашних беляшей:

Отварной картофель — 2 шт.;

Отвар картофеля — 200 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Дрожжи сухие — 8 г;

Мука — 500 г;

Растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Сыр — 250 г;

Укроп — пучок;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление домашних беляшей:

Превращаем отварной очищенный картофель в пюре, соединяем с яйцом и тщательно перемешиваем. В картофельное пюре выливаем теплый отвар картофеля, высыпаем соль, сахарный песок и дрожжи, смешиваем.

Просеиваем в картофельную массу муку, замешиваем эластичное тесто. В тесто выливаем растительное масло, продолжаем вымешивать, чтобы избавиться от липкости.

Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в тепле на час. В это время измельчаем на крупной терке сыр, шинкуем мелко укроп. Соединяем укроп и сыр в миске, солим и перемешиваем.

Тесто вымешиваем и делим на 16 одинаковых частей. Из каждого колобка делаем лепешки, куда выкладываем начинку. Запечатываем начинку в пирожке, будто в мешочке.

Выкладываем пирожки на пергамент, швом вниз. В сковороде на горячем растительном масле обжариваем пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.

Получаются сырные беляши на картофельном отваре.

Также к начинке можно нашинковать кинзу и петрушку для усиления вкуса.