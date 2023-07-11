Чебуреков больше не готовлю: нашла рецепт проще и вкуснее. Сырные беляши на картофельном отваре

Сейчас популярность чебуреков и прочих пирогов с вокзала сошла на нет. Дело в том, что появились новые разновидности уличной еды. Например, более востребована пицца и шаурма.
Однако, иногда хочется попробовать именно жирных вкусных чебуреков и беляшей вместо приевшихся гамбургеров и суши.
При этом, не рекомендуется покупать беляши и чебуреки на вокзалах. Это не безопасно, так как на данных кухнях царит антисанитария. Нельзя точно узнать, из какого мяса делаются блюда.
Приготовим беляши самостоятельно дома.
Ингредиенты для домашних беляшей:
- Отварной картофель — 2 шт.;
- Отвар картофеля — 200 мл;
- Яйцо — 1 шт.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Дрожжи сухие — 8 г;
- Мука — 500 г;
- Растительное масло — 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- Сыр — 250 г;
- Укроп — пучок;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление домашних беляшей:
Превращаем отварной очищенный картофель в пюре, соединяем с яйцом и тщательно перемешиваем. В картофельное пюре выливаем теплый отвар картофеля, высыпаем соль, сахарный песок и дрожжи, смешиваем.
Просеиваем в картофельную массу муку, замешиваем эластичное тесто. В тесто выливаем растительное масло, продолжаем вымешивать, чтобы избавиться от липкости.
Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в тепле на час. В это время измельчаем на крупной терке сыр, шинкуем мелко укроп. Соединяем укроп и сыр в миске, солим и перемешиваем.
Тесто вымешиваем и делим на 16 одинаковых частей. Из каждого колобка делаем лепешки, куда выкладываем начинку. Запечатываем начинку в пирожке, будто в мешочке.
Выкладываем пирожки на пергамент, швом вниз. В сковороде на горячем растительном масле обжариваем пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.
Получаются сырные беляши на картофельном отваре.
Также к начинке можно нашинковать кинзу и петрушку для усиления вкуса.