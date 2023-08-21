Чебуреки без фритюра: золотой рецепт

Многие считают, что чебуреки достаточно калорийное блюдо. Ведь они обжариваются в целой ванночке из кипящего масла. Но существует еще один способ, благодаря которому можно приготовить ароматные чебуреки без фритюра.

Сковорода для этой цели вам не понадобится. Начните заранее разогревать духовку и приступайте к замешиванию однородного теста, которое не прилипает к рукам. Также сделайте сочную начинку, добавив в фарш немного холодной воды. Эта хитрость позволит вам приготовить самую вкусную выпечку.

Как приготовить сочные чебуреки без фритюра

В качестве начинки для чебуреков можно использовать свиной фарш либо его смесь его с говяжьим. Не советуем брать курицу для этой цели. Ведь данное мясо не имеет нужного количества жира, чтобы чебуреки получились максимально сочными.

Ингредиенты

Пшеничная мука3 стак. Вода1,5 стак. Соль2 ч. л. Яйцо1 шт. Свиной фарш600 г Лук1 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Кориандр0,5 ч. л. Подсолнечное масло3 ст. л. Сливочное масло по вкусу

Приготовление

Очистите репчатый лук. Нарежьте его произвольными кусочками. Прокрутите свинину с луком через мясорубку. Добавьте полстакана холодной воды. Всыпьте 1 ч. л. соли, кориандр и черный молотый перец. Перемешайте всё до однородной массы.Приготовьте тесто. Всыпьте в глубокую емкость пшеничную муку. Добавьте 1 ч. л. соли. Сделайте в муке углубление небольшого размера. Вбейте в него яйцо и влейте подсолнечное масло. Хорошенько перемешайте ингредиенты при помощи вилки. Влейте в полученную массу 1 стак. кипящей воды. Продолжайте перемешивать всё, используя вилку. Затем замесите однородное тесто руками. Скатайте его в шар. Поместите тесто в миску. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 20 минут на кухне.Затем раскатайте тесто в колбаску. Разделите его на части одинакового размера. Сформируйте из них небольшие шарики, каждый из которых раскатайте в тонкую лепешку. Выложите на одну половину каждой круглой заготовки мясную начинку (тонким слоем). Накройте ее второй половиной теста. Хорошенько защипните края. Застелите противень пергаментом. Выложите на него заготовки, в каждой из которых сделайте нескольких маленьких отверстий, используя вилку или зубочистку. Смажьте будущие чебуреки растопленным сливочным маслом с помощью кулинарной кисточки. Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

Дайте чебурекам немножко остыть под полотенцем, а затем подавайте их к столу. Нежное и мягкое тесто, а также ароматная начинка покорят своим вкусом абсолютно всех. Понравился рецепт аппетитных чебуреков в духовке? Поделитесь им со своими друзьями.