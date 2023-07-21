Чебуреки с мясом на сковороде

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Описание приготовления:

Фарш для чебуреков можете брать тот, который больше предпочитаете. Чебуреки получатся такими же вкусными с фаршем из говядины, курицы, баранины и индейки. Чтобы фарш получился сочнее, можно положить побольше лука, можно подлить немного ледяной воды, также можно добавить в фарш зелень — укроп, петрушка или кинза отлично его дополнят своим ароматом.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Мука Блюдо: Выпечка / Чебуреки

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 500 Грамм
  • Кипяток 250 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 3 Ст. ложки
  • Фарш свино-говяжий 500 Грамм
  • Лук зеленый 150 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 100 Грамм

Количество порций 12

Калорийность

289 ккал

Калорийность

7 г

Белки

17 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чебуреки с мясом на сковороде»

Чебуреки с мясом на сковороде

Подготовьте все ингредиенты. Зеленый лук помойте и обсушите, вскипятите воду в чайнике.

Чебуреки с мясом на сковороде

Всыпьте в кипяток соль, размешайте вилкой или ложкой.

Чебуреки с мясом на сковороде

Перелейте кипяток в рабочую миску, всыпьте просеянную муку, влейте растительное масло. Начните тесто замешивать ложкой, чтобы не обжечься кипятком.

Чебуреки с мясом на сковороде

Далее замесите тесто руками. Тесто получится очень эластичным. Накройте миску пищевой пленкой, оставьте на 10 минут отдыхать.

Чебуреки с мясом на сковороде

А пока переложите в миску фарш, добавьте мелко нарубленный зеленый или репчатый лук, соль и перец по вкусу.

Чебуреки с мясом на сковороде

Фарш тщательно вымесите.

Чебуреки с мясом на сковороде

Разделите тесто на 12-14 одинаковых частей, каждую слегка вымесите, скатайте шарики, выложите на слегка припудренную мукой разделочную доску. Накройте доску пищевой пленкой и снова оставьте в покое на 10 минут.

Чебуреки с мясом на сковороде

На удобной рабочей поверхности раскатайте каждый шарик теста настолько тонко, насколько сможете. Половину смажьте фаршем.

Чебуреки с мясом на сковороде

Накройте слой фарша второй половиной теста, прижмите края сначала пальцами, затем вилкой с крупными зубчиками.

Чебуреки с мясом на сковороде

Разогрейте в сковороде рафинированное растительное масло, жарьте в нем чебуреки минуты по 2-3 с каждой стороны на умеренном огне. Время от времени старайтесь переворачивать чебуреки в масле.

Чебуреки с мясом на сковороде

Готовые чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло и сразу же подавайте к столу. С жару с пылу домашние чебуреки с мясом просто невероятно вкусные.

Чебуреки с мясом на сковороде

Тончайшее тесто и вкусная мясная начинка, что может быть вкуснее? Приятного аппетита!

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