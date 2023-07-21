Описание приготовления:

Фарш для чебуреков можете брать тот, который больше предпочитаете. Чебуреки получатся такими же вкусными с фаршем из говядины, курицы, баранины и индейки. Чтобы фарш получился сочнее, можно положить побольше лука, можно подлить немного ледяной воды, также можно добавить в фарш зелень — укроп, петрушка или кинза отлично его дополнят своим ароматом.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Мука Блюдо: Выпечка / Чебуреки

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 500 Грамм

Кипяток 250 Грамм

Соль 1 Чайная ложка

Масло растительное 3 Ст. ложки

Фарш свино-говяжий 500 Грамм

Лук зеленый 150 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 100 Грамм

Количество порций 12

Калорийность

289 ккал

Калорийность

7 г

Белки

17 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чебуреки с мясом на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты. Зеленый лук помойте и обсушите, вскипятите воду в чайнике.

Всыпьте в кипяток соль, размешайте вилкой или ложкой.

Перелейте кипяток в рабочую миску, всыпьте просеянную муку, влейте растительное масло. Начните тесто замешивать ложкой, чтобы не обжечься кипятком.

Далее замесите тесто руками. Тесто получится очень эластичным. Накройте миску пищевой пленкой, оставьте на 10 минут отдыхать.

А пока переложите в миску фарш, добавьте мелко нарубленный зеленый или репчатый лук, соль и перец по вкусу.

Фарш тщательно вымесите.

Разделите тесто на 12-14 одинаковых частей, каждую слегка вымесите, скатайте шарики, выложите на слегка припудренную мукой разделочную доску. Накройте доску пищевой пленкой и снова оставьте в покое на 10 минут.

На удобной рабочей поверхности раскатайте каждый шарик теста настолько тонко, насколько сможете. Половину смажьте фаршем.

Накройте слой фарша второй половиной теста, прижмите края сначала пальцами, затем вилкой с крупными зубчиками.

Разогрейте в сковороде рафинированное растительное масло, жарьте в нем чебуреки минуты по 2-3 с каждой стороны на умеренном огне. Время от времени старайтесь переворачивать чебуреки в масле.

Готовые чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло и сразу же подавайте к столу. С жару с пылу домашние чебуреки с мясом просто невероятно вкусные.

Тончайшее тесто и вкусная мясная начинка, что может быть вкуснее? Приятного аппетита!