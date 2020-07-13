Чей Крым: неожиданный ответ украинского боксера

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Украинский боксер-профессионал Максим Бурсак ответил на вопросы своих подписчиков, в том числе «Чей Крым?» и «Россия – агрессор?».

, Бурсак ответил на вопросы подписчиков, опубликовав ответы в Instagram-stories.

Так, один из пользователей спросил у боксера «Чей Крым?». На это спортсмен ответил: «Крымчан». На вопрос о том, является ли Россия агрессором, Бурсак написал: «Провокация».

Максим Бурсак – уроженец Киева, украинский боксер-профессионал, выступающий в средней и во второй средней весовых категориях. На профессиональном ринге провел 44 поединка, в которых одержал 36 побед, в том числе 16 нокаутом, потерпел шесть поражений и два боя свел в ничью.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе, чемпион Европы по версии EBU, чемпион по версиям WBA Continental, WBO Inter-Continental, молодежный чемпион мира по версии IBF Youth в среднем весе.

Концепция поменялась: Лолита ответила Гордону на вопрос «Чей Крым»?>>