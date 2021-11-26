Человек погиб на пожаре в Нижнегорском районе Крыма

В Нижнегорском районе Крыма произошел пожар, в результате которого погиб человек, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Сотрудники МЧС спасли шесть человек на пожаре в Керчи Пожар произошел в частном жилом доме в пятницу утром. Прибывшие на место происшествия — в село Изобильное — спасатели оперативно приступили к ликвидации огня.

«Пожар был локализован и ликвидирован в течение полутора часов. Площадь составила 49 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший. Причину устанавливают эксперты», — рассказали в ведомстве.