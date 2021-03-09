Человек пострадал на пожаре в частном доме под Симферополем

В одном из частных домов в селе Перевальное взорвался газовый баллон, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Севастополе взорвался газовый баллон во время пожара Отмечается, что инцидент произошел в Симферопольском районе накануне поздно вечером. Прибывшие на место происшествия специалисты выяснили, что горит времянка, а также есть угроза распространения огня на жилой дом.

«Из-за позднего времени пожар не обнаружили на ранней стадии, из-за чего огонь успел охватить достаточно большую площадь кровли постройки. Кроме того, до приезда пожарных взорвался газовый баллон», — уточняется в сообщении.