Человек пострадал в ДТП под Симферополем

В результате ДТП под Симферополем один человек получил травмы, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу республиканского главка МВД.

Три автомобиля столкнулись на трассе Ялта-Севастополь ДТП произошло в Симферопольском районе в среду днем. Согласно предварительным данным, водитель авто «ВАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем BMW X3, движущимся в попутном направлении.

«BMW остановился перед внезапно возникшим препятствием – вагончиком, который отцепился от платформы манипулятора Volvo. В результате ДТП травмирован пассажир «ВАЗа», — рассказали в ведомстве.