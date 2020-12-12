Чем ближе Новый год, тем больше краж. Как «работают» интернет-мошенники

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 239. АиФ-Крым №50 09/12/2020

Одна из главных радостей Нового Года — получать и дарить подарки. Поэтому именно сейчас, за несколько недель до праздника, начинаются «забеги» по магазинам. В том числе, и находящимся в Интернете: ведь так удобно заказать и купить вещи, не выходя из дома.

В такие дни резко вырастает количество запросов на поисковых сайтах, посещение всевозможных виртуальных распродаж, дистанционных магазинов. Растёт и риск быть втянутым в одну из распространённых мошеннических схем.

Утром деньги, днём стулья

Пандемия и вынужденная изоляция увеличила аудиторию тех, кто распробовал покупки в Интернете и теперь регулярно заказывает там товары. По данным опроса автономной некоммерческой организации «Диалог», до марта 2020 года с мошенниками сталкивались 25% участников социсследования. А в настоящее время уже 54% имеют опыт общения с интернет-аферистами. «Выросло число случаев мошенничества… особенно на тех площадках, где люди тратят деньги или оставляют свои персональные данные», — пояснил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.