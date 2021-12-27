Чем не Красная Поляна? В Севастополе обсудили стратегию развития Орлиновского муниципалитета

На базе Севастопольского государственного университета прошёл круглый стол на тему «Стратегия развития Орлиновского муниципалитета до 2030 года». В его работе приняли участие представители органов местного самоуправления, муниципальные депутаты, представители Заксобрания Севастополя, а также сенатор Российской Федерации Сергей Колбин. На заседании обсуждался в том числе вопрос комплексного развития так называемой «Крымской Швейцарии».

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Севастополя: «Мы знаем, что для севастопольцев этот вопрос очень актуальный, очень злободневный. Почему – потому что там очень большое количество людей проживает, людей преклонного возраста. И вопросы развития данных населённых пунктов – они, конечно, очень важны. Вопрос этот быстро не решится. Поэтому мы сегодня проводим первый такой круглый стол, где хотим обозначить основные вопросы, второстепенные вопросы. Вопросы первоочередной важности».

И таких вопросов, по мнению сенатора, очень много. Большинство жителей Орлиновского муниципального округа живёт без центрального газоснабжения и канализации. На территории района не хватает социальных объектов и другой современной инфраструктуры.

АЛЕКСАНДР БОГУШ, глава Орлиновского муниципального округа Севастополя: «Район очень сложный, поскольку здесь пересекаются и охранные зоны Чернореченского водохранилища, и заказник Байдарский. Соответственно, накладывает и определённые ограничения и в жизнедеятельности, и в жизнеобеспечение наших граждан. А поскольку мы обязаны и стремимся к тому, чтобы повышать уровень благосостояния наших граждан – вот это будет итог всей нашей работы».

После обсуждения и доработки стратегии развития Орлиновского муниципального округа до 2030 года, её концепцию представят на общественных слушаниях. Как рассказал Вячеслав Камзолов, депутат Заксобрания Севастополя, итоговый документ позволит системно развивать территорию, в том числе её туристический потенциал.

ВЯЧЕСЛАВ КАМЗОЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Далеко ходить не надо. Красная поляна – это большой пример, как развили такой, так скажем, ландшафт, привели его в порядок и сделали такую очень привлекательную туристическую инфраструктуру. Поэтому, я думаю, у нас тоже в городе есть потенциал для того, чтобы расти, развиваться. И мы, как представители Законодательного собрания, тоже не будем стоять в стороне, и будем активно работать в этом направлении».