ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ УСЛУГИ СЛУЖБЫ «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» И ТАКСИ

Современный сервис оказания услуг по транспортировке людей продолжает удивлять новыми и оригинальными идеями. Распространенный сервис заказа машины в такси обладает многими полезными качествами, однако лишен тех преимуществ, которые может предложить сервис службы «трезвый водитель».

Услугу «трезвый водитель» и такси выгодно заказывать не только при плохом самочувствии водителя, когда собственное передвижение на автомобиле порой бывает опасным. Отсутствие автомобиля и парковок, алкогольное или наркотическое опьянение также не рекомендовано для управления транспортным средством. В следствии неизбежного снижения концентрации и скорости реакции водителя может произойти потеря контроля на дороге ведущая к серьезным последствиям.

В таких случаях категорически рекомендовано доверить управление собственным передвижением общественному транспорту или таксисту. В случае общественного транспорта ситуация предельно проста: покупается проездной билет на заданный маршрут и происходит отправление до нужного места. Дело обстоит немного сложнее, когда предстоит выбор между такси и услугой «трезвый водитель».

Каждая услуга имеет право на жизнь и несколько существенных недостатков и преимуществ.

Основные отличия такси и услуги «трезвый водитель»

Для объективной оценки качества предоставления услуг такси будет выбран средний диапазон качества на примере тарифа «комфорт». Основным принципиальным отличием обычного такси и услуги «трезвый водитель» является автомобиль в котором будет передвигаться заказчик.

При заказе такси, к человеку приезжает шофер на личном или арендованном автомобиле. Когда клиент заказывает услугу «трезвый водитель» сервис работает так, что автомобиль для необходимого передвижения будет принадлежать самому клиенту. То есть клиент поедет на пассажирском сидении собственного или вверенного ему автомобиля, а за рулем будет находиться шофер.

Для обычной услуги такси характерно, что шофер будет управлять привычным и хорошо знакомым автомобилем. В услуге «трезвый водитель» необходим подбор высококлассного специалиста с большим опытом вождения (более 15 лет) и всеми открытыми категориями для обеспечения максимальной безопасности и комфорта, в первую очередь, не только пассажира, но вверенного автомобиля.

При использовании услуги «трезвый водитель» фактически ситуация складывается так, что за фиксированный тариф клиент получает в найм профессионального водителя, способного не только доставить в нужное место автомобиль, но и произвести всевозможное сервисное обслуживание: перегнать в необходимое место, пройти ТО, забрать конфискованное авто со штраф стоянки и тд. Перечень услуг ограничен только потребностями заказчика.

Итоги

Транспортная услуга «трезвый водитель» предоставляет широкий спектр возможностей для будущего клиента в помощи эксплуатации автомобиля. Опытные водители имеют большой опыт работы в данной сфере и способны исполнительно выполнить любую просьбу и пожелание клиента: от простой перевозки с самостоятельной возможностью поехать на автомобиле позже, до отправки автомобиля на станцию технического обслуживания. Сервис услуги «трезвый водитель» гарантирует аккуратное и безопасное передвижение при любых условиях. Используйте только качественный сервис и удовольствие от всех поездок вместе с услугой «Трезвый водитель» от компании «Трезвый руль».