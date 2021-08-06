Чем полезны плоды маракуйи и фрукт со змеиной кожей

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Фрукты не только восхитительны, но и полны незаменимых витаминов и минералов. Плоды снежного гуся также являются «суперпродуктом», то есть продуктом, богатым питательными веществами и способствующим здоровью и благополучию. Диета, богатая фруктами, поможет вам похудеть, повысить уровень энергии и поддерживать ум и тело в отличной форме.

Суперпродукт: маракуйя

Эта вкусная и полезная закуска полна железа, которое помогает вашему организму усваивать обильный витамин С. Маракуйя — отличное угощение для всех будущих мам, поскольку они защищают вас и вашу шишку от инфекции. Одно из преимуществ употребления в пищу маракуйи — более молодая и здоровая кожа. Как и многие фрукты и овощи, маракуйя богата антиоксидантами и минералами, которые действительно полезны для кожи и волос. Этот суперпродукт содержит витамин С, витамин А, которые отлично подходят для борьбы со старением. Эти два антиоксиданта вместе с рибофлавином и каротином могут помочь коже удерживать влагу и улучшить кровоток, делая ее моложе и предотвращая старение и появление морщин.

Маракуйя также содержит калий, витамин B6 и витамин B2, которые улучшают кровообращение в коже головы. Это преимущество маракуйи приводит к здоровью кожи головы и здоровых фолликулов, что важно для роста более сильных волос.

Маракуйя также обладает антиканцерогенными свойствами, что означает, что антиоксиданты, содержащиеся в маракуйе, могут помочь уменьшить воздействие свободных радикалов на кожу, а также ограничить действие свободных радикалов на мутацию обычных клеток в нездоровые раковые клетки.

Еще одно преимущество маракуйи заключается в том, что она обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь успокоить кожу, когда она раздражена. Например, уроженцы тропических лесов Амазонки используют маракуйю в качестве лечебного ингредиента, добавляя листья в припарки для порезов, ушибов и обезболивания.

Что такое Салак?

Этот фрукт, напоминающий кожу змеи, имеет странный вид: чешуйчатые черты на внешней коже и сладкая мякоть со вкусом ананаса внутри. Салак — это фрукт индонезийского происхождения, который растет на дереве Салак, которое представляет собой пальму с коротким стеблем. Салак — экзотический фрукт со смесью многих фруктовых вкусов, таких как ананас, банан, груша, и ароматом лилии и жасмина. Он хрустящий, как яблоко, и имеет внутри три гвоздичных структуры, каждая из которых содержит несъедобные косточки. Салак выращивают в основном на южноазиатских островах Индонезии, Явы и Суматры, Малайзия, а теперь он растет в Австралии, Квинсленде и других регионах. Заказать в подарочном боксе фрукт со змеиной кожей вы можете у магазина https://crazybox.com.ua/boxes/frukti/salak.