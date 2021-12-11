Чем стирать пуховик

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Евгений
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Чем стирать пуховик

Гель для пуховиков, одеял и подушек Salton CleanTech — подходит

Гель Salton CleanTech, разработанный специально для стирки пуховиков, — это сразу несколько преимуществ:

  • Сохранение природных свойств пухового наполнителя. Он остается таким же теплым, объемным и упругим, благодаря чему верхняя одежда отлично справляется со своими задачами. За сохранение утеплителя отвечает уникальная технология “Защита пуха”.
  • Снижение уровня пенообразования. Благодаря этому пена легко вымывается из материала при полоскании.
  • Защита волокон от глубокого проникновения грязи. Это означает, что после стирки пуховик дольше остается чистым.
  • Универсальность. Гель подходит для стирки любых изделий с наполнителем из пуха, в том числе для одеял и подушек. Также его можно использовать для стирки пуховиков с синтепоновым наполнителем.

Если противопоставить свойства геля Salton CleanTech обычным порошкам, выбор очевиден — это только специальное средство. А теперь разберемся с остальными рекомендациями.

Подготовка пуховика к стирке

  • Проверьте все карманы, убедитесь, что там ничего нет.
  • Снимите с изделия опушку, капюшон, ремень и другие съемные элементы. Капюшон с ремнем стирают в отдельном мешке.
  • Места с выраженными пятнами заранее обработайте с помощью пятновыводителя (по инструкции).
  • Выверните пуховик наизнанку, застегните: на молнию и все пуговицы либо кнопки, если они есть. Карманы тоже застегиваются полностью.

Выбор режима, другие особенности

Пуховик стирают в машинке без других вещей, а чтобы наполнитель не сбивался в одно место, используют специальные мячики для стирки (2-3 штуки).

Если специальных мячиков нет, подойдут теннисные или массажные — что-то круглое, относительно мягкое и средних размеров. Во время кручения барабана они будут перемещаться внутри, слегка “отбивая” материал — наполнитель будет равномерно распределяться внутри одежды.

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