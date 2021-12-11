Чем стирать пуховик

Гель для пуховиков, одеял и подушек Salton CleanTech — подходит

Гель Salton CleanTech, разработанный специально для стирки пуховиков, — это сразу несколько преимуществ:

Сохранение природных свойств пухового наполнителя. Он остается таким же теплым, объемным и упругим, благодаря чему верхняя одежда отлично справляется со своими задачами. За сохранение утеплителя отвечает уникальная технология “Защита пуха”.

Снижение уровня пенообразования. Благодаря этому пена легко вымывается из материала при полоскании.

Защита волокон от глубокого проникновения грязи. Это означает, что после стирки пуховик дольше остается чистым.

Универсальность. Гель подходит для стирки любых изделий с наполнителем из пуха, в том числе для одеял и подушек. Также его можно использовать для стирки пуховиков с синтепоновым наполнителем.

Если противопоставить свойства геля Salton CleanTech обычным порошкам, выбор очевиден — это только специальное средство. А теперь разберемся с остальными рекомендациями.

Подготовка пуховика к стирке

Проверьте все карманы, убедитесь, что там ничего нет.

Снимите с изделия опушку, капюшон, ремень и другие съемные элементы. Капюшон с ремнем стирают в отдельном мешке.

Места с выраженными пятнами заранее обработайте с помощью пятновыводителя (по инструкции).

Выверните пуховик наизнанку, застегните: на молнию и все пуговицы либо кнопки, если они есть. Карманы тоже застегиваются полностью.

Выбор режима, другие особенности

Пуховик стирают в машинке без других вещей, а чтобы наполнитель не сбивался в одно место, используют специальные мячики для стирки (2-3 штуки).

Если специальных мячиков нет, подойдут теннисные или массажные — что-то круглое, относительно мягкое и средних размеров. Во время кручения барабана они будут перемещаться внутри, слегка “отбивая” материал — наполнитель будет равномерно распределяться внутри одежды.