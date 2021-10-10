Чем украсить голые стены? Постеры может?

Как создать настенный коллаж

Планирование макета коллажа

Организуйте свой коллаж на полу, чтобы понять, как он выглядит. Как только у вас будут все элементы, которые вы хотите собрать, очистите пространство, равное размеру вашей стены. Расставьте все элементы коллажа так, как вы хотите, чтобы они были на стене. Продолжайте перемещать элементы коллажа, чтобы экспериментировать с различными дизайнами.

Сфотографируйте каждый макет, который вы выложите, чтобы не забыть, как он выглядит, пока вы вешаете коллаж.

Выберите 1 вещь в вашем коллаже для координационного центра. Координационный центр помогает обратить ваше внимание на ваш коллаж, и это обычно основной фокус вашего коллажа. Выберите фотографию или плакат, который имеет яркий цвет, или выберите вырезанное слово, которое относится к остальной части вашего коллажа. Поместите фокус рядом с центром вашего коллажа, чтобы он выделялся. Например, вы можете распечатать слово «СЕМЬЯ» и окружить его портретами членов вашей семьи.

Сделайте прямоугольную форму, если хотите, чтобы ваш коллаж был организован. Выровняйте элементы коллажа рядом друг с другом, чтобы создать прямоугольный коллаж. Установить края фотографий рядом друг с другом или оставить около 1 / 2 в (1,3 см) между ними. Этот метод отлично подходит для картинок или постеров одинакового размера.

Перекрыть элементы в вашем коллаже для более эклектичного взгляда. Комбинируйте элементы своего коллажа, склеивая фотографии и вырезы вместе, чтобы сделать интересные наложения. Попробуйте сделать острые углы на фотографиях или постерах с небольшими вырезами, чтобы сделать коллаж естественным. Комбинируйте различные части изображений, такие как изображение головы с другим изображением чьего-либо тела, чтобы добавить креативности к искусству. Наложение лучше всего подходит для фотографий и вырезов в журналах.

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Ваш коллаж может сделать вашу стену загроможденной или грязной. Удостоверьтесь, что это не слишком визуально занято.