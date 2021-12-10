Чем занимается земельный юрист и как его выбрать

Судебное разбирательство в вопросах земельного права — это сложная процедура, которая без хорошего юриста может занять долгие годы. Необходим специалист, который идеально разбирается в земельном законодательстве, может правильно подготовить пакет документов и разработать верную стратегию. Вот важнейшие признаки, что выбранный земельный юрист — действительно профессионал своего дела:

Узкая специализация. В каждом отрасли права имеются свои сложности и подводные камни. Идеально в них разбираться могут лишь те, кто работает в этой сфере постоянно. Поэтому работы узкопрофильного юриста окажется в разы более эффективной.

Наличие документов. Важно проверить диплом о высшем образовании, а также ознакомиться с копиями уже завершенных специалистов дел. Хорошим признаком будет большое их количество — это свидетельствует о высокой квалификации и опыте.

Бесплатная консультация. Услуги профессионального юриста стоят недешево. Поэтому действительно хорошие специалисты дают клиентам возможность оценить свою работу. Предварительная консультация не должна оплачиваться — это правило хорошего тона в юридической сфере.

Цены. Лучше отказаться от помощи специалиста, который сразу же называет точную стоимость услуг (за исключением случая, когда заключается долгосрочный договор). Цены зависят от массы факторов, и их редко можно учесть на первом этапе. В ходе ведения дела можно столкнуться с непредвиденными расходами, и хороший специалист всегда предупреждает об этом клиента.