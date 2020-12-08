Чем занять детей на дне рождения? Призы и награды

Любой детский праздник не обходится без забав и развлечений. Занять детвору на весь вечер и не позволить им скучать помогут различные игры и конкурсы. Продумать занятие малышне лучше всего заранее и подготовить немного больше игр, чем запланировано. Одним словом, иметь про запас несколько идей на всякий непредвиденный случай.

Во-первых, некоторые гости могут задержаться на не определенный срок и родителям нужно будет чем-нибудь развлечь детей, чтобы никто из присутствующих не заскучал. Во-вторых, не каждая игра может прийти по вкусу всем присутствующим. В таком случае нужно быстро перевести детское внимание на другую более подходящую игру. Важно, чтобы каждый из маленьких гостей принял участие в мероприятиях и не обиделся на то, что не смог поиграть в ту или иную игру.

Продумайте сценарий и сюжет праздника. Вы можете превратить этот день в незабываемую сказу с различными конкурсами и играми.

Выбирать рекомендуется нейтральные игры, основанные на сотрудничестве, а не на соперничестве (к примеру, эстафеты). В большей степени это необходимо для того, чтобы не обидеть проигравших и никому не испортить настроение. Ведь даже взрослым неприятно чувствовать себя побежденными. Важно, чтобы во всех из проведенных конкурсов каждый ребенок мог стать победителем и получить маленький приз. Именно здесь нужна активная помощь и инициатива со стороны взрослых (родителей и более старших детей). Обратитесь за помощью к специалистам по организации детских праздников. Клоуны, детский аниматор, аквагрим и хорошо продуманная программа — это залог незабываемого праздника!

Игры нужно проводить таким образом, чтобы в начале вечера дети вдоволь порезвились (бег, прыжки, танцы, прятки и все на что богата фантазия), а в конце перешли к более спокойным (угадывать слова или на время надуть как можно больше воздушных шариков). И вот в этом случае идеальным вариантом может стать, к примеру, лотерея или розыгрыш призов. Заказать стеклянные, деревянные, металлические призы и награды вы можете на сайте https://bezmez.com.ua/prizy/. Жетоны с вопросами необходимо подготовить заранее из расчета всех приглашенных. Да, не стоит разоряться на дорогие призовые подарки, ведь ребятне важнее всего получить награду, а не знать, сколько она стоит. Лучше, конечно подобрать похожие призы: леденцы на палочке, книжки-раскраски и маленькие сувенирчики. Все эти мелочи должны запомниться хорошим впечатлением от проведенного в гостях времени.

Отличной идеей будет провести творческий конкурс, где каждый ребенок сможет похвалиться своим талантом:

Прочесть стихотворение Нарисовать на время рисунок Спеть любимую песенку Станцевать под музыку.

Каждый из гостей таким образом внесет в атмосферу праздника свой собственный вклад и также сможет получить поощрительный приз.